Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Bir son dakika haberine göre Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title