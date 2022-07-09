Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü Bir son dakika haberine göre Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.