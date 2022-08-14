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Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözünün önünde öldürmüş

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Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözünün önünde öldürmüş

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi ailesine teslim edildi. Şahsın eşini 3 çocuğunun gözü önünde acımasızca öldürdüğü ve eşinin daha önce kolunu kırmasından ötürü de 2 kez uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan A. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Ayvaoğlu (37) ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti. Bunun üzerine Serkan A., eşine tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
"Kızımı hunharca katletmiş"
Cenazeyi almaya anne ve babası geldi. Morg önünde uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi. Şahsın cinayeti 5, 10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözleri önünde işlediği öğrenildi. Baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi.
Daha önce de kolunu kırmış
Avukat Mehmet Aykan ise, "İlk olarak ayın 22'sinde Ankara'dan dönerken Şenay hanım beni aradı, dinlenme tesisinde yakalayarak kolunu kırmış. Şikayeti üzerine oradan bir uzaklaştırma kararı vardı. Akabinde Antalya'ya geldikten sonra uzaklaştırma kararı da buradan aldırdık. Tehditlerine sürekli devam ediyordu. 2-3 ayrı dosya vardı. Dün gece Şenay hanım düğün için annesinin babasının yanına gidiyor. Yanında da çocukları var. O sırada ağaçların altına saklanmış, oradan çıkıp kafasına sıkıyor. Hiçbir şey demiyor, planlı ve tasarlı oluyor. Henüz yakalanmadı şahıs" dedi.
Aile tarafından alınan Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesinin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Döşemealtı Dağbeli Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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