Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi! Feci kazada baba ve oğlu can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi! Feci kazada baba ve oğlu can verdi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada anne baba ve 3 çocuğu aracın içerisine sıkıştı. Aile hastaneye kaldırılırken, baba ve 10 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

İzmir- Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki otomobilin üstüne devrildi.

Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi! Feci kazada baba ve oğlu can verdi

ANNE BABA VE 3 ÇOCUĞU ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi! Feci kazada baba ve oğlu can verdi

BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi. Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y, ağır şekilde, Fatma K. ise hafif yaralandı. Mikserin çarptığı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi! Feci kazada baba ve oğlu can verdi

AA / Sergen Sezgin - 3. Sayfa

Uludağ Üniversitesi Mustafa Efe Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

SAMET TEMAS:

Bu nasıl bi iş ya!! kelle koltukta yaşıyoruz resmen. TüvTürk denilen oluşum bu mikser denilen araca kim bilir nasıl onay verdi. kimbilir ne eksikliği vardı da gözardı ettiler. uyduruk bi plaka lambası yanmıyor diye 2 kere gel git yaptım bunlar nasıl geçiyor muayeneden. Allah'a emanet yaşıyoruz..

Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
Erhan Desinger Patativa Selçuk:

Bu beton mikserlerin yüzde 80 i ölüm makinesi gibi yollarda hem hız yapıyorlar hemde üstüne sollama yapıyorlar defalarca araç içi görüntü ile şikayet ettim sonuç hep aynı değişen bir şey yok malesef malum tipliler yapanların çoğuda, Allah rahmet eylesin ...

Cevap Yaz 1 28 Yayından Kaldır
Halit:

bu beton mikserlerine dur diyebilen yok çok acele ediyorlar dik rampalarda hep asfalta beton dökerek asfaltı mahfediyorlar

Cevap Yaz 0 20 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title