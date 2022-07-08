Son dakika haberleri... Bayram öncesi feci kaza, karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Bayram öncesi feci kaza, karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Bayram öncesi feci kaza, karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da otomobille traktör yüklü kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobille traktör yüklü kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu Devederesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T.'nin kullandığı 09 AHH 890 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü

önünde seyreden 38 VD 313 plakalı B.C., yönetimindeki traktör taşıyan kamyonetle çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil sürücüsü R.T., ile yanında bulunan C.T., olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü B.C., ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen M708EB193 Rusya plakalı araç ise sürücüsü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki şarampole girdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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