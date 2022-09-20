Son dakika haberleri... Balıkesir'de aranan 187 şahıstan, 47'si tutuklandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin şehir genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 187 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 155 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 29 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 425 fişek, 12 ruhsatsız av tüfeği ve 15 kartuş, 12 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 106 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; 32 aranan şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 5 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR