Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı Çıkan kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2'si polis...

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı

Çıkan kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası ve bıçakla birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title