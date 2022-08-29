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Son dakika haberleri | Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aralarında bir mahalle bekçisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aralarında bir mahalle bekçisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, 19.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında mahalle bekçisi H.L.'nin yakınlarının da bulunduğu iki grup arasında Sütçü Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.S., A.S., H.S. ile H.L., Ö.L., H.L. darp sonucu yaralanırken, kavgaya müdahil olan ve yaralanan mahalle bekçisi beylik tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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