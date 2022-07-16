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Son dakika haberleri! Akhisar'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre - Akhisar'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

- Akhisar'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kocakağan Mevkiinde 09.20 sıralarında başlayan orman yangınına çok kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 12 arazöz müdahale ederken bölgede 1 helikopterin ve personelin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Barış Gezici - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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