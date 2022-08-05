Son dakika haberi! Yenice Jandarma Karakolu açıldı

Çorlu'da yer alan Yıldırım Kışları içerisinde yer alan Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının açılışı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın da katıldığı programla yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç'ın konuşması ile başladı.

İl Jandarma Komutanı Kılıç konuşmasında Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının kuruluş sürecini anlattı ve kurulmasını sağlayan firma yetkililerine teşekkür etti.

Açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise "Biz bugün sizlerle birlikte hepimiz, hep birlikte el birliğiyle burada bir temel attık. Bu temelin üzerinde daha donanımlı tesisleri ortaya çıkarabilmek şimdilik bizim ve bundan sonra da bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızındır, hepimizindir. İnşallah bunu gelecekte göreceğiz. Ben burada olursam, belki bu yollardan geçersem uğrar bir çay içeriz hep birlikte. Bu da bizi, hepimizi gururlandırır. Marifet iltifata tabiidir. Emek harcayan herkese başta Yaşar Kaptan amcaya, Kaptan Gruba, Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Kaymakamlarımıza, Belediyelerimize şükranlarımı arz ederim. Yapılanlar bu vatana, millete hizmet içindir" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Daha sonra ise Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kılıç, Vali Aziz Yıldırım ve tesislerin yapımını üstlenen Kaptan Şirketler Grubu yetkilisi Mustafa Çebi'ye plaket taktim etti.

Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yenice Karakol Komutanlığı'nın açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gükhan Gürbüzerol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar, katıldı. - TEKİRDAĞ