Hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklama kararı alınca adliye binasının 3. katından aşağı atladı Yalova'da hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli halde adliye binasının üçüncü katından aşağı atladı. Başından yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. KARARI DUYUNCA PENCEREYE KOŞTU Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü. SAĞLIK DURUMU İYİ İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - 3. Sayfa Yalova 3. Sayfa Haberler

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