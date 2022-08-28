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Son dakika haber: Tandır ateşi yangına neden oldu

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Son dakika haberi... Tandır ateşi yangına neden oldu Tokat'ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdiTOKAT Tokat'ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Tandır ateşi yangına neden oldu

Tokat'ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

TOKAT Tokat'ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çay Mahallesinde Mustafa Yalçına ait bir evin bahçesinde bulunan tandırında meydana geldi. Katmer yaptıktan sonra tandır ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının söndürülmeyen tandır ateşinden çıktığı tespit edildi.

"Biz insanlık görevimizi yaptık"

Yangına müdahale eden mahalle sakini Enes Durna,"Ben evdeydim duman kokusu aldım. Babaannem komşuların evinin yandığını söyledi. Bizde komşularla beraber ekipler gelene kadar yangını yavaşlatmaya gittik. Diğer komşular itfaiye ekiplerini aradı. Alevler yükselmişti, tüp patladı. Yanan yerde kimse yoktu. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

İtfaiye Tokat Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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