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Son dakika haber... Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Gelen son dakika haberine göre Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi.

Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Celaliye Çöplüğü'nde başlayan yangın, Ortaköy Mahallesi Ayazma mevkiinde bulunan buğday tarlasının yanmasıyla devam etti. 80 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Öte yandan aynı saatlerde Selimpaşa Araptepe mevkiinde de yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde ilerleyen yangına, Silivri İtfaiyesi ile Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 140 dönümlük alanın kül olduğu yangında 30 kovan arı da telef oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

(Yusuf Eker/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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