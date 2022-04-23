Şile Otoyolu'nda korkunç kaza

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda kullandığı kamyonun arıza vermesi sonucu emniyet şeridine yanaştıktan sonra aracından inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 SGD 82 plakalı kamyon sürücüsü Serkan Sönmez, kullandığı aracın arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi. Aracıyla ilgilendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, kamyon şoförü Serkan Sönmez'e çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan kamyon sürücüsü Sönmez ağır yaralandı.

Kaza sonucu kamyon sürücüsü Sönmez'e çarpan 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Sönmez'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya sebep olan sürücü polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa