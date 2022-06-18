Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı! Büyük çaplı yangın çıktı

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun ülkenin askeri ve sivil altyapılarını zarar vermek için yaptığı hava saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bulunan bir gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

BÜYÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

Harkov Valisi Oleg Sinegunov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi" dedi. Vali Sinegunov ayrıca bölgede bazı binaların hasar gördüğünü belirtti.

ZELENSKİ'DEN NATO'YA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TALEBİ

Öte yandan daha önce yaptığı açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sivil bölgelerine günde 10 ila 15 roketin isabet ettiğini kaydederek, "Bu büyük bir problem. Bir ayda 300 füzenin kullanılabileceğini hesaplamak zor değil ve siz bunun kaç kişinin hayatına mal olabileceğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, önerdiğimiz şeylerle gökyüzünü kapatamıyorsak o zaman sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz. Bu tür desteği gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

ÇERNİGİV BÖLGESİNE DE HAVA TOPU SALDIRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Rus güçlerince Çernigiv bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerine havan topu saldırısı düzenlendiği ve Severodonetsk yönünde sivil altyapının hedef alındığı kaydedilmişti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa