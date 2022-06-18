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Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı! Büyük çaplı yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı! Büyük çaplı yangın çıktı

Ukrayna'ya hava saldırılarını sürdüren Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan gaz fabrikasına füze sattı. Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda hava saldırılarına karşı savunmalarını güçlendirmek için NATO'dan hava savunma istemleri istemişti.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun ülkenin askeri ve sivil altyapılarını zarar vermek için yaptığı hava saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bulunan bir gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Harkov Valisi Oleg Sinegunov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi" dedi. Vali Sinegunov ayrıca bölgede bazı binaların hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan daha önce yaptığı açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sivil bölgelerine günde 10 ila 15 roketin isabet ettiğini kaydederek, "Bu büyük bir problem. Bir ayda 300 füzenin kullanılabileceğini hesaplamak zor değil ve siz bunun kaç kişinin hayatına mal olabileceğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, önerdiğimiz şeylerle gökyüzünü kapatamıyorsak o zaman sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz. Bu tür desteği gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rus güçlerince Çernigiv bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerine havan topu saldırısı düzenlendiği ve Severodonetsk yönünde sivil altyapının hedef alındığı kaydedilmişti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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