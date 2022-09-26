Son dakika haberi! Polis ekiplerince yakalanan kadın hırsızlardan 1'i tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla birçok eve girdiği gerekçesiyle yakalanan 2 kadından 8 ayrı suç çerçevesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan birisi tutuklandı.

Kent genelinde birçok eve hırsızlık amacıyla giren ve bugün de bir dairenin kapısının kontrol ettikleri esnada yakalandıkları güvelik kamerasının görüntüleri paylaşılan 2 kadın şüpheli, Tepebaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'ta bulunan bir binadaki hırsızlık girişimlerinin ardından polis ekiplerinin takibine düşen Gamze M. ve Aysel S., aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik sorgulamasında, Gamze M.'nin 8 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ayrıca toplamda 11 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gamze M. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Aysel S. ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR