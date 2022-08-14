Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi Kahramanmaraş'ta sıkışan çuvalı çekmek isterken dengesini kaybedip patoz makinesine düşen 51 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Menderes Karakuzu'nun buğday saplarını patoz makinesine attığı çuvalın ucu makineye sıkıştı. DENGESİNİ KAYBEDİP PATOZ MAKİNESİNE DÜŞTÜ Karakuzu, çuvalı çekip kurtarmak isterken dengesini kaybederek patoz makinesine düştü. Karakuzu'yu görenler hemen makineyi durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç 3. Sayfa Haberler

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