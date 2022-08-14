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Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta sıkışan çuvalı çekmek isterken dengesini kaybedip patoz makinesine düşen 51 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Menderes Karakuzu'nun buğday saplarını patoz makinesine attığı çuvalın ucu makineye sıkıştı.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

DENGESİNİ KAYBEDİP PATOZ MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Karakuzu, çuvalı çekip kurtarmak isterken dengesini kaybederek patoz makinesine düştü. Karakuzu'yu görenler hemen makineyi durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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