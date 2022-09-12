Son dakika haberi: Oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da jandarma tarafından oto tamirci dükkanına gerçekleştirilen operasyonda, silah, tüfek ve yarım kilo esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da jandarma tarafından oto tamirci dükkanına gerçekleştirilen operasyonda, silah, tüfek ve yarım kilo esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve İstihbarat Şubesi ekipleri merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri beldede bulunan oto tamirci dükkanını ve 3 şüpheliyi takibe aldı. Dükkan ve şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yaklaşık 1 haftalık takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Oto tamirci dükkanına gerçekleştirilen operasyonda Şammas Ç. (34), Ramazan H. (32) ve Ahmet H. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, dükkan ve dükkan içerisinde bulunan araçta yapılan aramalarda 550 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 45 adet tabanca fişeği ve 3 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY