3 kurşunla öldürülen genç kadının dükkanının önünde yürek yakan feryat: Kapıyı aç Elif ben geldim

Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı. 'Son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen Koray G., Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu.

"NE OLUR KAPIYI AÇ ELİF BEN GELDİM"

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze sonrası Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen kuzeni Seher Bulundu, Elif'in Ümraniye'deki kuaför dükkanına gitti.

Kapalı kuaförün kepenklerini tutarak, "Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren kadın baygınlık geçirdi. Çevredekiler yerde baygın yatan kadına yardıma koştu. Olay yerine ambulans çağrılırken, çevredekilerin müdahalesi ile kendine geldi.

"EN AĞIR CEZA NEYSE ONU İSTİYORUZ"

Seher Bulundu, "Elif'in dükkanına geldim ve o yok hiçbir zaman da olmayacak. İnsan hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Artık bu kadın şiddetlerine biri dur desin. Burada yetimdi, tek başınaydı. Cani yakalandı. Ama yakalansa neye yarar, Elif gittikten sonra bir daha asla dönmeyecek. ve o hala yaşıyor. Gittik onu kendi elimizle toprağa verdik. En ağır ceza neyse onu istiyoruz. İnsan sevdiğine hiçbir şekilde kıyamaz. Hiç kimse ölümü hak etmiyor. Senin karın değil de, namusun değildi. Senden ayrıldı diye onu canice katletmen gerekmiyordu. En ağır ceza neyse biz onu istiyoruz. Her ay bir kadın cinayetiyle karşı karşıya geliyoruz. Artık yeter. Bir dur desin ya. Kızın ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Yetim de çalışıyordu. Kendi ayaklarının üstünde duruyordu" şeklinde konuştu.

3 kurşunla öldürülen Elif Güneş

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı. Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.