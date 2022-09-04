- Meksika'daki sellerde can kaybı 20'ye ulaştı

MEXİCO CİTY - Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Guerrero eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde son aylarda yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Meksika'daki sellerde can kaybı artıyor. Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu. Eyaletin başkenti Acapulco'da meydana gelen selde, vatandaşlar araçlarıyla sel sularında sürüklendi. Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.

Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü

Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fırtına bekleniyor

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta oluşan yeni tropikal depresyonun yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirirken, tropikal depresyonun önümüzdeki günlerde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği belirtti.

Son aylarda meydana gelen sellerde 20 kişi öldü

Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede her yıl mayıs ayı ortasında başlayan ve eylül ayına kadar devam eden yağmurlu havalarda, yoğun yağışlar sele neden oluyor.