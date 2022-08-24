Son dakika haberi: Marmaris'teki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari turundan dönen cipin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 5 Irak vatandaşının kimlikleri belirlendi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari turundan dönen cipin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 5 Irak vatandaşının kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Irak uyruklu vatandaşların cesetleri Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin Irak'ın Kerbela kentinden oldukları belirlendi. Kazada 61 yaşındaki Ayad Mustafa Abduhafe, 34 yaşındaki Mohammed Sattar Jabbar, 31 yaşındaki Ali Jawdat Kadhım, 51 yaşındaki Payder Fadhıl Jalil ve 62 yaşındaki Abriham M. Halaamar olduğu belirlendi. Emniyet kemerleri takılmamış Kaza sonrası yapılan incelemede araçta bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı ortaya çıktı. Araç sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından öndeki yolculardan birisinin araçtan fırladığı ortaya çıktı. Kaza sonrası Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ile birlikte hastaneye gelerek kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Tragger Muğla Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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