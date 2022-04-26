Son dakika haberi! Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan minibüs kaza yaptı 2 yaralı.Kaza, Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesinde meydana geldi.

DARENDE, MALATYA (İHA) - Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan minibüs kaza yaptı 2 yaralı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ç. idaresindeki 44 AAK 445 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaza yaptı. Kaza da araç sürücü ile birlikte Elif Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Darende, Malatya, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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