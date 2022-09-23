Son dakika haberi! Kazada yaralılara sendika başkanı müdahale etti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilk müdahale Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal tarafından yapıldı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilk müdahale Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal tarafından yapıldı. Alınan bilgiye göre, Tokat'tan Balıkesir'e giden ailenin içinde bulunduğu 60 ZJ 492 plakalı hafif ticari araç ile 26 E 3885 plakalı otomobil Sivrihisar ilçesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan yolcular yaralandı. Sivrihisar ilçesi ziyareti dönüşü oradan geçen Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve yönetim kurulu üyeleri kazada yaralananlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Köksal Sivrihisar Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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