'Ne bakıyorsun lan' kavgasında ortalık karıştı! Ayırmaya gelen polisi ısırdılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü bir kişi "ne bakıyorsun lan" diyerek bir şahısla kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polisin kolunu da ısıran şahıs güçlükle kontrol altına alındı. Şahıs adliyeye sevk edilirken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ta A.A. isimli kişi arkadaşı ile yolda yürürken yere düşen sigarasını almaya çalıştığı sırada kendisine bakan kişiye "Ne bakıyorsun lan" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların uzaklaştırmaya çalıştığı şahıs tartışmaya devam edince o sırada bölgede görevli olan trafik polis olaya müdahale etmek istedi.

POLİSİN KOLUNU ISIRDI

Polisin uzaklaştırmaya çalıştığı alkollü şahıs bu kez de polise küfür ve hakaret edip, mukavemette bulunmaya çalıştı. Alkollü şahıs kendisini sakinleştirmeye çalıştığı sırada polisin kolunu ısırdı. Olayın devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kelepçe takılarak yere yatırılan alkollü şahıs bu sırada polislere önce küfür etti, ardından da özür diledi. Polis otosuna da güçlükle bindirilen alkollü şahıs hastanede yapılan kontrollerinin ardından emniyete götürülüp gözaltına alındı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Olay sırasında yaralanan polisin kolu alçıya alınırken, elinde kırık ve ısırıktan dolayı yaralanma olduğu ifade edildi. Hakkında 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.