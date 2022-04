Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Sabah evine doğru giden N.Ü. adlı kadın kaldırımda yürürken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi, N.Ü.'nün sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek, çantayı alıp kaçmaya başladı. Bu sırada apartmanın görevlisi Ali Pekmez (48) çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmayı başardı. Pekmez daha sonra polisi arayıp haber verirken, yaşananlar an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay yerine gelen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

MAĞDUR KADININ BACAĞI KIRILDI

"ONU YAKALAMAK İSTEDİM AMAKAÇTI"

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa