Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü - Haberler

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Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Çorum'da kontrol çıkan motosiklet kaldırma çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yolsa savurulan motosikletteki iki kişiden biri olay yerinden diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengiz Topel Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

2 ARKADAŞ YOLA SAVRULDU

Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞER HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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