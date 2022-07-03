Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü Çorum'da kontrol çıkan motosiklet kaldırma çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yolsa savurulan motosikletteki iki kişiden biri olay yerinden diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cengiz Topel Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı. 2 ARKADAŞ YOLA SAVRULDU Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİRİ OLAY YERİNDE DİĞER HASTANEDE CAN VERDİ Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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