Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın panik oluşturdu

İSTANBUL Kadıköy'de Acıbadem metrobüs durağında bir metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Paniğe kapılan yolcular kendini dışarı attı. Metrobüste başlayan yangın müdahale ile söndürüldü. Olay, Kadıköy'de Acıbadem metrobüs durağında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.