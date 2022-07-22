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Son dakika haberi: İspanya'da itfaiyecilerin alevlerle mücadele anları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: İspanya'da itfaiyecilerin alevlerle mücadele anları

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'nın Galiçya bölgesinde devam eden yangınlarda itfaiyecilerin zor anları kameraya yansıdı.

İspanya'nın Galiçya bölgesinde devam eden yangınlarda itfaiyecilerin zor anları kameraya yansıdı. Bölgede 30 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgasının farklı noktalarda yol açtığı orman yangınları sürüyor. En şiddetli yangınlardan birinin devam ettiği Galiçya'da itfaiye erlerinin alevlerle mücadele anları kameraya yansıdı. İtfaiyecilerin şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Galiçya'da şu ana kadar 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, onlarca evde de büyük hasar meydana geldi.

Kastilya Leon özerk bölgesi

Kastilya Leon özerk bölgesinde yer alan Zamora'daki Losacio kasabası çevresinde devam eden yangında ise 20 bin hektardan fazla alan kül oldu. Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen bölgede esen rüzgar, yangınla mücadele çalışmalarını zorlaştırdı. Özerk bölgeye bağlı Avila'daki Cebreros'ta ise 4 bin hektardan fazla alan zarar gördü. Yine aynı bölgede Salamanca'da bulunan Monsagro'daki yangın şu ana kadar 9 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Valdepenas de la Sierra (Guadalajara)

Castile-La Mancha bölgesine bağlı Guadalajara'daki Valdepenas de la Sierra'da da 3 bin hektarlık alan küle döndü.

Monsagro (Salamanca)

Caceres'e bağlı Las Hurdes ve Monfragüe'de ise 6 bin hektarlık alanı saran yangın kontrol altına alındı.

Ateca yangını insan kaynaklı

Aragon özerk topluluğuna bağlı Zaragoza'daki Ateca'daki yangının ise insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Ağaçlandırma şirketi Land Life tarafından yapılan açıklamada, yangının bir buldozerle çalışma yapıldığı sırada çıktığı belirtildi. Söz konusu yangında 14 bin hektar alan zarar gördü.

Otoyolun kenarında dev alevler

Zaragoza'daki yangınlar, otoyolda araçla seyir halinde olan Felix Jordan de Urries Mur adlı bir İspanyol'un da cep telefonu kamerasına yansıdı. Dev yangınların otoyol boyunca yayıldığı görüldü.

Ayrıca ülkede 10 Temmuz ile 19 Temmuz arasında artan sıcaklıklar nedeniyle toplam bin 47 kişi hayatını kaybetti. - ZARAGOZA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Zaragoza Galiçya İspanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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