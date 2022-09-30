Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Gümüşhane'de hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Gümüşhane'de hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 11.45 sıralarında Gümüşhane Bağlarbaşı mahallesi Yeni Adliye Binası önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gümüşhane'den Bayburt istikametine seyir halindeki Tuncay Baş yönetimindeki 29 AAL 035 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde iken sanayi sitesine dönmeye çalışan Yasin Yayla kontrolündeki 29 AAL 035 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Baş ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yapar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tuncay Baş Gümüşhane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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