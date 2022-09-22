Son dakika haberi! Esenler'de dehşet...Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu

Esenler'de dehşet...Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu

Balkonda başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü

Kavganın ardından silahına sarılan şahıs, rastgele ateş açarak balkona çıkan husumetlisini vurdu

İSTANBUL - Esenler'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında balkonda başlayan sözlü tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Tarafların ayrılmasının ardından silahına sarılan şahıs, kardeşi için balkona çıkan husumetlisini vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay Esenler Tuna Mahallesi 689 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Metin Estekin, aralarında husumet bulunan Erhan Kaşa'ya balkona çıkarak küfür etmeye başladı. Evde oturduğu sırada sesleri duyan Erhan Kaşa balkondan Metin Estekin ile tartışmaya başladı. Daha sonra aşağıya inen Erhan Kaşa ile Metin Estekin ile arasında kavga çıktı. Sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Erhan Kaşa evine çıktı. Kısa bir sürenin ardından Metin Estekin apartmanın önüne tekrardan geldi ve Erhan Kaşa'nın oturduğu binaya kurşun yağdırdı. Erhan Kaşa, kardeşi için endişelenerek 2. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Metin Estekin'in silahından çıkan kurşunlar Kaşa'ya isabet etti. Kaşa ambulansla hastaneye kaldırılırken, Metin Estekin ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erhan Kaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Kardeşine bakayım derken göğsünden vuruluyor"

Hayatını kaybeden Erhan Kaşa'nın yakını Ercan Atik, "Akşam saat 22-22.30 sıralarında mahalleden tanıdığımız bir insan alkol içmiş. Sürekli aynı olaylar yaşanıyordu. Küfür etmiş. Bizim dayıoğlu da aşağıya iniyor aralarında küfürleşme başlıyor, münakaşa çıkıyor. Olayın ardından tekrardan geliyor hakaretlerde bulunuyor ateş açmaya başlıyor. Erhan Kaşa kardeşine bakayım derken mermi göğsüne geliyor. Olduğu yerde yıkılıyor" dedi.