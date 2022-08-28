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Son dakika haberi: Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

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Son dakika haberi: Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı Göksu yolu Elmaağaç yol ayrımını geçtikten 2-3 kilometre sonra 25 AAP 075 plakalı Ford Transit marka minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı (30) hayatını kaybederken, Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı.

Kaza sonrası adeta otoyolda adeta can pazarı yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karayazı Erzurum Göksu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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