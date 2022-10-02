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Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

Son dakika haberi... Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü önce çöp konteynerlerine ardından bir evin garajına çarparak ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü önce çöp konteynerlerine ardından bir evin garajına çarparak ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesinde 14 AC 839 plakalı otomobille seyir halinde olan Mustafa Dinçer (72) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobilin kontrolünü kaybeden Dinçer, önce çöp konteynerlerine ardından da bir evin garaj duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Dinçer Kalp Krizi Mengen Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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