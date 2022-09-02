Son dakika haberi: Demirci'deki sel felaketinin yaraları büyükşehir tarafından sarılıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Demirci ilçesinde meydana gelen yoğun sağanak ve dolu nedeniyle oluşan sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Genel Müdür Aslay, "Devletimizin şefkatli eli ve kurumlarımızın koordineli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Demirci ilçesini ziyaret etti. Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı dönüşümünün devam ettiği bölgelerde ve diğer alanlarda oluşan zararları yerinde inceledi.

"40-50 yılın en şiddetli yağışı yaşandı"

Yaşanan sel felaketi sonrası bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Aslay, "Metrekareye 20 dakika içerisinde 50 kilogramın üzerinde yağmurun düştüğü Demirci ilçemizde son 40-50 yılın en şiddetli yağışı yaşandı. Kuvvetli yağış sonrasında Demirci'nin eğimli bir yapıya sahip olmasından kaynaklı bir afet meydana geldi. Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Demirci Kaymakamlığı ve diğer kurumların desteğiyle hızlı bir şekilde yaşanan felakete müdahale edildi. AFAD ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Devletimizin şefkatli eli ve kurumlarımızın koordineli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.

"Daha yaşanılabilir Demirci için çalışmalarımız devam ediyor"

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Genel Müdür Burak Aslay, "İlçemizde devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlayacak. Tüm çalışmalar sona erdiğinde Demircimiz daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde daha yaşanılabilir Demirci için çalışmalarımız tüm gayretimizle devam ediyor. Demircili hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın eksiklerini tespit ediyoruz"

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "İlçemizde yaşanan şiddetli yağış sonucunda bazı evlerimiz, iş yerlerimiz ve camilerimiz su baskınına uğradı. Bizler de sel sonrası ivedi bir şekilde kriz merkezi oluşturduk. Tüm kamu kurumlarımızla koordineli bir şekilde irtibata geçerek afet olan bölgelerimize ekiplerimizi yönlendirdik. 3-4 saat içerisinde ana arterlerimiz tamamen temizlenerek ulaşıma açıldı. Selden mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla Defterdarlıktan uzman ekiplerimiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ziyaretlerine devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bir daha ilçemizde böyle bir afet yaşanmaz. Tüm kamu kurumlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA