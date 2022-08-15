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Son dakika haberi! D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika haberi... 100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı Kaza sonrası D-100'de uzun araç kuyruğu oluştu Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi.

D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza sonrası D-100'de uzun araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan sağanak sonrasında kayganlaşan yol üzerinde seyir halinde olan 14 EA 934 plakalı kamyon, 34 DE 0727 plakalı kamyonet, 41 AFH 932 plakalı minibüs ve 41 EM 227 plakalı hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, aynı istikamet üzerinde 3 otomobilin karıştığı ve 2 kamyon, servis minibüsü, 2 otomobilin karıştığı iki zincirleme kaza daha meydana geldi. Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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