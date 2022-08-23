Son dakika haberi: Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir'de, Hüseyin Koç'un husumetlileri tarafından darp edilip bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmesi olayına ilişkin cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos Çarşamba günü Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta Hüseyin Koç ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hüseyin Koç darp edilip, bıçakla yaralandı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Birdal E., Hüseyin C., Adnan E., Serdar E. ile kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E.'nin tutuklandığı, diğer 5 şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay anının görüntüsü ortaya çıktı

Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta gerçekleşen olayın, bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Yerde olduğu görülen Hüseyin Koç'un şahıslar tarafından acımazsızca darp edildiği görüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR