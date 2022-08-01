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Son dakika haberi! Bursa'da silahla vurulan kişiyi, vatandaş yaralı buldu

Son dakika haberi! Bursa'da silahla vurulan kişiyi, vatandaş yaralı buldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da tenha bir yolda silahla vurulan kişiyi, çiftlikte çalışan başka bir kişi yaralı halde buldu.

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Bursa'da tenha bir yolda silahla vurulan kişiyi, çiftlikte çalışan başka bir kişi yaralı halde buldu.

Olay Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Çiftlikte çalışan bir kişi, duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gidip bacağından yaralı gördüğü Mustafa Bozkurt'a, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Bozkurt'un sağ bacağından vurulduğunu belirledi. Görgün tanığı ifadesinde Bozkurt'un bir araçtan atılıp ateş edilerek yaralandığını, aracın da olay yerinden kaçtığını iddia etti. Bacağından vurulan Bozkurt ise kendisini silahla yaraladığını iddia etti.

Kendisine müdahale ettirmemek için direnen Mustafa Bozkurt'u, polis ekipleri konuşarak ikna etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Bozkurt, Uludağ Üniversite Hastanesine sevk edilirken, polis yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Bozkurt Bozkurt Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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