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Son dakika haber: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında meydana gelen olayda Ş.Y isimli şahıs av tüfeği ile aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Ebeköy'de ikamet eden Ş.Y isimli şahıs aynı mahallede oturan O.S., İ.S., B.S., ve B.S. isimli şahısları av tüfeğiyle vurdu. Çıkan olayda yaralan 17 yaşındaki İ.S ve 58 yaşındaki B.S isimli amca yeğen kaldırıldığı Yenişehir devlet hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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