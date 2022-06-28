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Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde belediye temizlik işlerinde görevli Mehmet Özdemir (53), işten evine gönderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediye temizlik işlerinde görevli Mehmet Özdemir (53), işten evine gönderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölhisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Mehmet Özdemir mesai sonrası evine gitmek için motosikleti ile yola çıktı. Özdemir yönetimindeki motosiklet, Gölhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada belediye işçisi Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdemir'in acı haberini alan ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Özdemir Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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