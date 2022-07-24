Gercüş'te saman yüklü römork devrildi: 2 yaralı - Haberler

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Gercüş'te saman yüklü römork devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gercüş'te saman yüklü römork devrildi: 2 yaralıBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gercüş'te saman yüklü römork devrildi: 2 yaralı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.T idaresindeki saman yüklü 27 SE 412 plakalı traktör sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada S.T ve yanında bulunan Ş.T. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.T'.nin vücudunda kırıkların tespit edilmesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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