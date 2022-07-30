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Son dakika haberi! Başakşehir'de tırnakçının oyunu kameraya yansıdı

Son dakika haberi! Başakşehir'de tırnakçının oyunu kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi... Başakşehir'de bir şarküteri dükkanına giren kişinin alışveriş yaptıktan sonra verdiği parayı hızlıca geri alarak cebine koyduğu o anlar kameraya yansıdı.

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Başakşehir'de bir şarküteri dükkanına giren kişinin alışveriş yaptıktan sonra verdiği parayı hızlıca geri alarak cebine koyduğu o anlar kameraya yansıdı.

Bahçeşehir'de bulunan bir şarküteri dükkanına gelen iddiaya göre 3 kişi kasada bulunan Erhan Kara'ya sorular sorarak kafasının karışmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre dükkana gelen 3 kişiden biri, masanın üzerine bıraktığı parayı kasiyerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak hızlıca geri alıp cebine koydu. Kasiyer ile konuşmaya devam eden kişi, parayı verdiğini iddia ederek para üstü ve ürünleri alarak hızla dükkandan uzaklaştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çok soru sorup kafamı karıştırdılar"

Olay anından kasada bulunan Erhan Kara, "Akşam saatlerinde müşterilerin yoğun olduğu anda geldiler biz de çok dikkat edemedik. Bana alkol fiyatlarını sürekli sorarak kafamı karıştırdılar. Aldıkları ürünleri kasadan geçtim para üstü istediler, bende para vermediklerini söyleyince onlar da biraz gerginleşip verdik, kasaya attın dediler. Bende tek olduğum için direkt vermek zorunda kaldım. 10 dakika sonra şüphelenip kameraya bakınca anladım böyle olduğunu. Daha önceden burada yine bir esnafın başına gelmiş" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir Bahçeşehir Erhan Kara alışveriş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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