15 saatlik yoğun çaba sonuç verdi! Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı. Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.Öte yandan soğutma çalışmaları için hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi halen sürüyor.

GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERLERİ ÇALIŞTI

Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı. Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı.

50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının kontrol alınması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.