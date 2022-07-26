15 saatlik yoğun çaba sonuç verdi! Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

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15 saatlik yoğun çaba sonuç verdi! Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA - 3. Sayfa
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Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu 15 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı. Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.Öte yandan soğutma çalışmaları için hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi halen sürüyor.

15 saatlik yoğun çaba sonuç verdi! Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERLERİ ÇALIŞTI

Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı. Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı.

15 saatlik yoğun çaba sonuç verdi! Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının kontrol alınması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.

AA / Numan Erölmez - 3. Sayfa

Orman Yangını Aydın Söke 3. Sayfa Güncel Haberler

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