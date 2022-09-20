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Ankara gündem haberi | Ankara metrosunda raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Ankara haberine göre Batıkent-Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı.

Batıkent- Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Batıkent-Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu'nda yaşanan olayda istasyonda bekleyen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Raylara atlayan şahıs, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Şahıs hastaneye kaldırılırken yaşanan olay nedeniyle Batıkent-Kızılay Metro Hattı arasındaki seferler durduruldu.

(Mithat Tibre/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Kızılay 3. Sayfa Güncel Haberler

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