Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın

Son dakika haber... Alışveriş merkezinde korkutan yangın Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada yangın çıktı.

Alışveriş merkezinde korkutan yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kafeteryanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde saat 03.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıya sıçrayan alevler adeta tüm caddeyi aydınlattı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise alışveriş merkezinin etrafında güvenlik önlemi aldı. Yoğun çalışma sonunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Korkutan yangın güçlükle söndürüldü

Alışveriş merkezinde bulunan bir kafeteryada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatı kısmına sıçrayan yangın adete tüm caddeyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangının tüm alışveriş merkezine sıçramaması facianın önüne geçti.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title