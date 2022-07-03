Aliağa'da ormanlık alanda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Aliağa'da ormanlık alanda yangın Aliağa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Aliağa'da ormanlık alanda yangın

Aliağa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

"Yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti"

Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda 'keyfime yaktım' dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı" diye konuştu.

Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title