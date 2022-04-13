Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü - Haberler

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Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştığı eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Esenyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Abdurrahman A., aynı mahallede oturdukları eniştesinin evine gitti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Abdurrahman A., eniştesi Ekrem Kurt ile ablasına kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A., av tüfeğiyle eniştesi Ekrem Kurt'a ateş açtı. Ekrem Kurt kanlar içerisinde kalırken, Abdurrahman A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ekrem Kurt'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cinayet şüphelisi Abdurrahman A.'yı suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - 3. Sayfa

Ekrem Kurt, Gaziantep, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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