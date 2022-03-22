Okul basan veli, çocuğunun gözü önünde öğretmeni darbetti! Anbean kamerada

Dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda iddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu.

ÖĞRETMENE YUMRUK ATTI

A.K. çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı. H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi. Koridorda devam eden yumruklu tekmeli Kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı. Okul koridorundaki kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa