Son dakika haber! Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi Son dakika haberler... Fatih Unkapanı'nda motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyrettiği esnada sokaktan çıkan otomobille çarpışarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Sabay, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Unkapanı'nda motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyrettiği esnada sokaktan çıkan otomobille çarpışarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Sabay, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli 24 yaşındaki Burak Sabay'la çarpışmıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansımıştı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer almıştı. Cenaze namazının ardından toprağa verildi Hayatını kaybeden genç için Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki Selamet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gencin cenazesi Sarıyer Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Unkapanı Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.