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Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın Tuzla'da polyester atölyesinde yangın çıktı.

Tuzla'da polyester atölyesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Tuzla'da polyester atölyesinde yangın çıktı. Yangın atölyenin bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya ve ahıra sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen yada yaralanan olmazken yanan depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın saat 17.30 sıralarında Orhanlı Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre polyesterlerin bulunduğu atölyede tinerlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler kısa sürede deponun bitişiğinde bulunan 2 katlı bir binaya ve ahır olarak kullanılan alana sıçradı. Ahır içerisinde bulunan hayvanları vatandaşlar yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan alevlerin sıçradığı binada ise büyük çapta hasar meydana gelirken çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bina sahipleri yangını gözyaşlarıyla seyretti. Polis ekipleri de patlama ve parlamalara karşı çevrede güvenlik önlemi alarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yoğun dumanlar çıkan atölyeye itfaiye ekipleri tarafından uzun süre köpük ve su sıkıldı. Yangın itfaiye takviye ekiplerinin gelmesinden sonra daha fazla büyümeden yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.

Emin Birgül, "Burası süs eşyası atölyesi. Atölyede çıkan kıvılcımdan yangın çıkıyor. Tinerler patlıyor. Yanımda bulunan arkadaşımın evine sirayet etti. Ahır vardı, içinde bulunan hayvanlar kurtarıldı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

İtfaiye Tuzla 3. Sayfa Haberler

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