Torununun kınasına geldi, çatışmanın arasında kalıp hayatını kaybetti

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada torununun kınasına gelen yaşlı kadın hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulanan gelinle damat hayatlarının şokunu yaşarken yakınlarının ağıtları ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki şahıslar birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada 23 ACF 274 plakalı otomobil kaçarken 3822 sokağa geldiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildekiler ise bu sırada ateş ederek kaçtı. Otomobilde yaralanan 3 kişi de çıkarak hastaneye gitti.

Torununun kınası için geldi, hayatını kaybetti

Otomobil çarptığı sırada torununun kına töreni için gelen ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 90 yaşındaki Rahime Eker, beyaz otomobilden sıkılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Eker'in akrabası Side Yıldız da aynı kurşunlar sonucu yaralandı. Yıldız, otomobil ile hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan beyaz otomobil ve içerisindeki şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kına töreni yapılacak olan Merve ve Velit çiftiyse olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Rahime Eker'in yakınlarının ağıtlarıysa yürekleri dağladı.

Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker'in oğlu Mevlüt Eker, "Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü" diye konuştu. Olayı gören Muzaffer Korkmaz, "Ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç, buraya çarpan aracı kovalıyordu. 2 araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. 23 ACF 274 plakalı otomobil burada kaza yaptı, diğer araçta kaçtı" ifadelerini kullandı.