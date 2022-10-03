Son dakika haberi: Tekirdağ'da çiftlik yangını: 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da çiftlik yangını: 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef olduTEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Tekirdağ'da çiftlik yangını: 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Malkara ilçesinde bir çiftlikteki henüz belirlenemeyen nedenle ahır ve depoda çıkan yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında çiftlikte hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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