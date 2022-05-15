Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde korkutan yangın Atölyeden dumanların yükseldiği anlar kamerada Sultanbeyli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

- Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde korkutan yangın

Atölyeden dumanların yükseldiği anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyeden dumanların yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Van Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alandaki bezlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İş yerinde büyük oranda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, işyerinden dumanların yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title